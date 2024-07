Orbán e Le Pen unem forças em novo bloqueio da extrema direita no Parlamento Europeu

A nova aliança de extrema direita promovida pelo primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, "Patriotas pela Europa", foi lançada oficialmente nesta segunda-feira (8) como um bloco político no Parlamento Europeu, com possibilidade de se tornar a terceira maior bancada.

O bloco deve reunir cerca de 30 parlamentares do francês Reagrupamento Nacional, representantes do húngaro Fidesz, do português Basta e do espanhol Vox, além do Partido pela Liberdade, dos Países Baixos (PVV).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Zoltan Kovacs, porta-voz de Orbán, afirmou na rede X que o "Patriotas pela Europa continua crescendo, com a união do Reagrupamento Nacional de Marine Le Pen".