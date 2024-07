Onda de bombardeios russos na Ucrânia deixa mais de 30 mortos

As cidades afetadas são Kiev, Dnipro, Kryvyi Rih, Sloviansk e Kramatorsk, localizadas no centro e leste da ex-república soviética, invadida pela Rússia em fevereiro de 2022, disse Zelensky.

Zelensky, por sua vez, exigiu na Polônia uma "resposta mais forte" das potências aliadas ocidentais em relação a Moscou. "É muito importante que o mundo não se cale e que todos vejam o que a Rússia faz", acrescentou.

Ao lado do primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, fez um minuto de silêncio pelas vítimas.

O presidente ucraniano visitou a Polônia antes de viajar para a cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), em Washington. Durante a reunião, os dois líderes assinaram um acordo de cooperação mútua em questões de segurança.

Centenas de pessoas, incluindo equipes de resgate, familiares e policiais, correram para ajudar as vítimas e limpar os escombros para encontrar sobreviventes em Kiev.

O Exército russo ataca regularmente o interior do território ucraniano, visando principalmente instalações de energia e fábricas.

Os bombardeios "destruíram ou danificaram" três subestações elétricas na cidade e atingiram diversas instalações industriais, informou a operadora de energia DTEK.

A Ucrânia tem apenas um número limitado de sistemas de defesa antiaérea e munições e exige mais dos seus aliados ocidentais.

- Cúpula da Otan -

Os bombardeios desta segunda-feira ocorrem no momento em que, na linha de frente, o Exército russo ganha terreno há meses e tenta aproveitar as dificuldades do Exército ucraniano para reabastecer as suas fileiras e obter mais armas e munições do Ocidente.

A cúpula da Otan que acontecerá na terça-feira em Washington abordará o apoio prestado a Kiev, assim como as incertezas que poderiam resultar de uma eventual vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais americanas de novembro.

O ex-presidente republicano afirmou em diversas ocasiões que acabaria com a guerra de forma muito rápida, o que afetaria diretamente os ucranianos que resistem à invasão russa há quase dois anos e meio.

