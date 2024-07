Na França, Macron rejeita pedido de renúncia do primeiro-ministro, após surpresa eleitoral

O presidente da França, Emmanuel Macron, rejeitou um pedido de renúncia do primeiro-ministro Gabriel Attal nesta segunda-feira, 8, e pediu que ele permaneça temporariamente no cargo, após o surpreendente resultado das eleições legislativas deixar o governo em um limbo político.

Attal disse que permaneceria no cargo se necessário, mas apresentou sua renúncia formal na manhã desta segunda. Macron, que o nomeou há apenas sete meses, pediu de imediato ao premiê que siga no cargo "para garantir a estabilidade do país". Fonte: Associated Press.