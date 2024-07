Mercosul inicia cúpula em Assunção sem Milei

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, disse nesta segunda-feira(8) que o Mercosul está "cansado de integração" ao abrir uma cúpula de presidentes à qual o bloco chega com um acordo estagnado com a União Europeia, uma negociação difícil com a China e a ausência do presidente argentino Javier Milei.

"Estamos um pouco cansados de integração e temos que renovar a cultura de integração; esses espaços são importantes", disse Peña à imprensa no porto de Assunção, onde recebe alguns de seus colegas do bloco sul-americano: Luiz Inácio Lula Da Silva, Luis Lacalle Pou, do Uruguai, e Luis Arce, da Bolívia.

A Argentina, segunda economia do bloco, será representada pela ministra das Relações Exteriores, Diana Mondino, depois que seu presidente decidiu não comparecer à cúpula e participou no domingo de um fórum conservador em Santa Catarina, onde se reuniu com o ex-presidente Jair Bolsonaro.