Macron pede ao primeiro-ministro que continue no cargo para "garantir a estabilidade" da França

O presidente da França, Emmanuel Macron, pediu nesta segunda-feira (8) a seu primeiro-ministro Gabriel Attal que continue no cargo "no momento" para "garantir a estabilidade" da França, após as eleições legislativas e a menos de três semanas dos Jogos Olímpicos, anunciou a presidência.

Após a vitória da oposição de esquerda em eleições muito disputadas, Attal se reuniu nesta segunda-feira com Macron para apresentar sua renúncia e o presidente "o agradeceu" por liderar a aliança de centro-direita nas eleições, acrescenta um comunicado.

