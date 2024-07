Keir Starmer recebido com 'otimismo' na Irlanda do Norte

O novo primeiro-ministro britânico, o trabalhista Keir Starmer, viajou nesta segunda-feira (8) para a Irlanda do Norte, onde foi recebido calorosamente e com "otimismo" por republicanos e unionistas, em uma região onde as expectativas são elevadas após as tensões geradas pelo Brexit. Em sua primeira viagem como primeiro-ministro britânico, Starmer se reuniu em Stormont, o palácio que abriga as instituições norte-irlandesas, com a primeira-ministra do território, Michelle O'Neill (Sinn Fein, republicano), a vice-ministra Emma Little-Pengelly (Democratic Unionist Party, DUP, unionista) e com outros líderes dos dois partidos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os dois partidos, que governam em conjunto - segundo o tratado de paz de 1998, o Acordo da Sexta-Feira Santa, assinado no mandato do também trabalhista Tony Blair, que acabou com três décadas de conflito violento -, esperam que o novo chefe de Governo proporcione mais estabilidade e compromisso com o território, além de facilitar as relações com Dublin.

"Compartilhamos com o primeiro-ministro a nossa alegria de que o partido do Acordo da Sexta-Feira Santa, o Trabalhista, retornou ao governo", disse a líder do Sinn Fein, Mary Lou McDonald. A política republicana acrescentou: "Queremos que este governo britânico se comprometa com o cumprimento do acordo. Podemos expressar otimismo de que podemos trabalhar de maneira próxima para cumprir o acordo". - "Reinício das relações" -

Starmer destacou que sua viagem, no terceiro dia de seu mandato, "é uma declaração clara de intenções sobre a importância da Irlanda do Norte para o meu governo, para um reinício das relações e para avançar de maneira colaborativa". "Fui muito claro que o meu governo tem um mandato para a mudança, para a estabilidade na Irlanda do Norte e uma forma diferente de fazer política", acrescentou Starmer. Depois das eleições britânicas de quinta-feira, o Sinn Fein conservou os sete deputados e se tornou o partido da Irlanda do Norte com maior representação no Parlamento, superando o rival unionista, o DUP, que perdeu três cadeiras das oito que tinha, incluindo duas para outros partidos da mesma ideologia. Os analistas consideram que o resultado fortalecerá o Sinn Fein para exigir um referendo sobre a unidade irlandesa. O partido, ex-braço político da organização paramilitar Exército Republicano Irlandês (IRA), já é a força com maior representação na Assembleia norte-irlandesa. Porém, James Pow, professor da Queen's University de Belfast, considera que "o fundamental não mudou", com uma distribuição de votos aproximadamente igual entre os unionistas, que defendem a permanência da Irlanda do Norte no Reino Unido, e os nacionalistas irlandeses.

Starmer "não se sentirá obrigado a incluir um referendo na agenda", acrescentou Pow. Historicamente, os unionistas são aliados do Partido Conservador, mas poucos lamentaram a derrota dos 'tories' após 14 anos no poder. - "Conversa produtiva" -