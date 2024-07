Governo talibã não reconhece atletas femininas na delegação afegã em Paris-2024

O governo talibã afegão disse nesta segunda-feira (8) à AFP que não “reconhece” a participação de três atletas femininas, convidadas para os Jogos de Paris (26 de julho a 11 de agosto) pelo Comitê Olímpico Internacional (COI). “Apenas três atletas representam o Afeganistão”, disse o porta-voz talibã do Ministério do Esporte, Atal Mashwani, referindo-se a três atletas do gênero masculino. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Neste momento, os esportes femininos estão proibidos no Afeganistão. Se os esportes femininos não são praticados, como podem fazer parte da seleção nacional?”

Em meados de junho, o COI anunciou a presença em Paris de uma seleção afegã composta por três atletas masculinos (no atletismo, na natação e no judô) e outras tantas mulheres (no atletismo e no ciclismo), sem revelar a sua identidade. Todos eles, exceto o judoca, moram no exterior, disse o diretor-geral do Comitê Olímpico Afegão, Dad Mohammad Payenda Akhtari. O porta-voz do COI, Mark Adams, garantiu no mês passado que o Comitê Olímpico Afegão, cujos principais líderes estão no exílio, é “o seu único interlocutor para a preparação e participação da seleção afegã”.