Governo de Honduras coloca membros de gangues detidos para apagar pichações

Autoridades de Honduras retiraram, nesta segunda-feira (8), 30 membros de gangues de uma prisão e os colocaram para apagar pichações em paredes de prédios na capital.

Este é um "projeto piloto destinado a apagar as inscrições [nomes ou símbolos de identificação de gangues] e grafites" pintados por membros das gangues "em diferentes setores do território nacional", anunciou o porta-voz das Forças Armadas, capitão José Coello.

Utilizando rolos de feltro e latas de tinta branca, os detentos, vestidos com uniformes laranjas e com correntes amarradas nos pés, apagaram pichações que membros de gangues como Barrio 18 e Mara Salvatrucha (MS-13) haviam pintado para marcar seu território nos bairros do sul da capital e no Estádio Nacional Chelato Uclés, no centro.