Gigantesco 'ecoduto' protegerá os pumas da Califórnia

“Os pumas são uma das muitas espécies ameaçadas pela expansão urbana”, disse Andy Blue, do Ramona Wildlife Center da San Diego Humane Society.

Se existe uma coisa que as estrelas de Hollywood conseguem é chamar a atenção. Foi assim que o P-22, o puma que ganhou fama ao ser retratado junto ao mítico cartaz da meca do cinema, simbolizou a luta da vida selvagem encurralada pelo desenvolvimento urbano na Califórnia.

Essa mudança também produziu um processo lento mas constante de sensibilização sobre o impacto do desenvolvimento urbano sobre os animais e sobre como preservar o que resta.

- "Pode desaparecer" -

A caça, o uso de rodenticidas, as colisões com veículos e o aumento de incêndios e inundações, consequência da mudança climática acelerada pela ação humana, são as principais ameaças à vida selvagem na Califórnia, explicou Blue.

Uma das ações mais ambiciosas nesse sentido é a construção do corredor de animais Wallis Annenberg, nos arredores de Los Angeles.

A primeira fase do projeto será lançada em 2025. A área estende-se sobre as dez faixas da Rodovia 101, uma das vias arteriais mais movimentadas do sul da Califórnia.

O corredor, uma espécie de fenda ecológica orçada em 80 milhões de dólares (valor em cerca de 439,7 milhões de reais na cotação atual), será o maior do gênero no mundo e beneficiará espécies nativas obrigadas a enfrentar uma rodovia que registra mais de 300 mil passagens diárias.

Gill destacou que isso ajudará até mesmo pássaros pequenos como os "wrentit" nativos (Chamaea fasciata), “que são tão pequeninos que as correntes de vento geradas pela rodovia os impedem de atravessar”.