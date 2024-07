Fritz vira sobre Zverev em cinco sets e vai às quartas de final de Wimbledon

O tenista americano Taylor Fritz, número 12 do mundo, se classificou para as quartas de final do torneio de Wimbledon ao bater o alemão Alexader Zverev (4º) de virada nesta segunda-feira (8).

Fritz fechou o jogo em 3 sets a 2, com parciais de 4-6, 6-7 (4/7), 6-4, 7-6 (7/3) e 6-3, em três horas e 29 minutos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O próximo adversário do americano de 26 anos será o italiano Lorenzo Musetti (25º), que mais cedo eliminou o francês Giovanni Mpetshi Perricard (58º) com uma vitória por 3 sets a 1 (4-6, 6-3, 6-3 e 6-2).