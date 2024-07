EUA: tempestade tropical Beryl derruba energia de quase 3 milhões de residências e empresas

O vice-governador do Texas, Dan Patrick, disse que a CenterPoint Energy estava trazendo milhares de trabalhadores adicionais para ajudar a acender as luzes mais rapidamente. Ele disse que a tempestade derrubou 10 linhas de transmissão e que muitas das interrupções foram causadas pela queda de árvores.

Poucas horas depois ter chegado à costa como um furacão de categoria 1, o Beryl enfraqueceu-se e tornou-se em tempestade tropical, muito menos poderosa do que o gigante de categoria 5 que abriu um caminho mortal de destruição em partes do México e do Caribe no fim de semana.