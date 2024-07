EUA reforça controles sobre transações imobiliárias perto de instalações militares

O governo dos Estados Unidos prevê reforçar o controle sobre as transações imobiliárias realizadas próximas de instalações militares, intensificando a supervisão sobre aquelas que envolvem estrangeiros, anunciou o Departamento do Tesouro nesta segunda-feira (8).

As novas regras acrescentam cerca de 50 localidades à lista daquelas sobre as quais as transações imobiliárias devem estar sujeitas ao controle do Comitê de Investimentos Estrangeiros nos Estados Unidos (CFIUS, na sigla em inglês), elevando o total para 227.

"O presidente [Joe] Biden e eu seguimos comprometidos a utilizar nossas ferramentas de controle para defender a segurança nacional dos Estados Unidos, em particular tomando medidas para proteger as instalações militares diante de ameaças externas", garantiu a secretária do Tesouro, Janet Yellen, em comunicado.