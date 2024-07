EUA não espera mudanças na política iraniana após vitória de presidente reformista

Os Estados Unidos não esperam mudanças na política do Irã após a vitória do reformista Masud Pezeshkian nas eleições presidenciais, afirmou nesta segunda-feira (8) o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller.

"Não temos nenhuma expectativa de que estas eleições levem a uma mudança fundamental na direção ou nas políticas do Irã", disse ele à imprensa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Miller afirmou que se espera que o líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei, um adversário dos Estados Unidos desde a revolução islâmica de 1979, continue dominando no Irã.