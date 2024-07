Espanha desfalcada enfrenta França, que ainda não convenceu, nas semis da Euro-2024

A Espanha, com três desfalques em seu time titular, e a França, cuja atuação na Euro-2024 tem deixado dúvidas no ar, se enfrentam nesta terça-feira (8) em Munique, na Alemanha, pelas semifinais do torneio, num duelo cheio de rivalidade histórica e com a passagem para a grande final como prêmio. Antes do início do torneio, a França era considerada a grande favorita ao lado da Inglaterra, graças ao alto nível do seu elenco e aos bons resultados obtidos ao longo da última década. Já a Espanha era vista como uma equipe com potencial, mas ainda um degrau abaixo dos candidatos ao título. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Quase um mês depois, a dinâmica do torneio inverteu essa percepção: a Espanha chega às semifinais cercada de elogios, com cinco vitórias em cinco jogos, depois de ter superado o 'Grupo da Morte' contra Croácia (3-0) e Itália (1-0) e depois de ter sofrido para eliminar a anfitriã Alemanha (2-1 após prorrogação).

Por sua vez, os 'Bleus' terminaram em segundo lugar no seu grupo e marcaram apenas três gols até o momento, sendo que dois gols contra e um de pênalti. Venceu dois jogos e empatou três, e contra Portugal, nas quartas de final, ficou à beira do abismo. - Griezmann e Mbappé sem marcar - Mas, apesar disso, os 'Bleus' mantêm um elenco com jogadores de alto nível, com experiência em grandes torneios e muitos deles ansiosos para vencer a Eurocopa depois da final perdida em 2016 como anfitriões no Stade de France contra a seleção portuguesa.

Um deles é Antoine Griezmann, um jogador bastante conhecido na Espanha e que vive um incômodo jejum de gols na seleção da França, o que explica em parte os fracos números ofensivos apresentados pelos 'Bleus' no torneio na Alemanha. A situação do capitão e craque Kylian Mbappé é parecida: ele marcou apenas um gol (o pênalti convertido no empate com a Polônia na fase de grupos) e não se sente à vontade com a máscara que é obrigado a usar depois de ter quebrado o nariz na estreia contra a Áustria. Apesar do desconforto, o novo reforço do Real Madrid é o grande perigo a ser neutralizado pelos jogadores comandados pelo técnico Luis de la Fuente. Os espanhóis chegam a este jogo eufóricos depois da suada vitória sobre a Alemanha, mas atormentados por baixas, devido aos cartões e lesões acumuladas naquela partida. O lateral-direito Dani Carvajal, que recebeu dois cartões amarelos e foi expulso no último minuto, e o zagueiro Robin le Normand, que recebeu seu segundo cartão amarelo no torneio, são desfalques para esta partida, enquanto o jovem meia Pedri, lesionado com uma torção no joelho logo no início do jogo, deverá ficar de fora também de uma hipotética final. - Olmo titular -

Com estas três baixas importantes, reservas de luxo da 'Roja' entrarão em campo em Munique. Dani Olmo, eleito jogador da partida contra a 'Mannschaft' e um dos substitutos que mais brilharam no torneio, é o favorito para ocupar a posição de Pedri no meio de campo. Os desfalques da defesa deverão ser substituídos pelo veterano Jesús Navas na lateral direita e pelo zagueiro Nacho Fernández. Ao lado do jogador do Real Madrid estará Aymeric Laporte, que assim como Le Normand nasceu na França, mas depois de ter crescido na Espanha optou por defender a 'Roja'. Esta poderá ser a vingança do atual zagueiro-central do saudita Al-Nassr, depois da derrota para os 'Bleus' na final da Liga das Nações de 2021 (2-1).