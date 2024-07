'Enhanced Games', uma incitação ao doping esportivo mais do que perigosa para a saúde

Os 'Enhanced Games' ('Jogos Aprimorados'), que fomentam o doping para a quebra recordes, apesar dos riscos para a saúde dos atletas, são um projeto de competição que gera polêmica, longe das regras que enquadram os Jogos Olímpicos.

Com este evento, que não é regulamentado pela Agência Mundial Antidoping (AMA), o objetivo é "fazer a humanidade evoluir com toda segurança até uma nova 'super' humanidade", segundo os organizadores do projeto.

Mas segundo os cientistas, induzir os atletas ao doping em níveis extremos aumenta o risco de parada cardíaca, embolia e pode levar à morte.