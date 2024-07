Disparo mortal de 'Rust' ofusca legado cinematográfico do rancho Bonanza Creek

Décadas antes de Alec Baldwin e do disparo mortal de "Rust", os hectares empoeirados do Rancho Bonanza Creek contribuíram para colocar o Novo México no mapa como uma locação deslumbrante para filmar filmes de cowboys.

A fazenda foi o cenário de clássicos como "Butch Cassidy", e um local onde as estrelas de Hollywood eram recebidas por Imogene Hughes, responsável pelo lugar durante anos, com uma limonada gelada e um pão de banana.

Agora que Baldwin vai a julgamento esta semana por homicídio culposo após um disparo letal no Bonanza Creek, a filha de Hughes agradece que sua já falecida mãe não tenha que lidar com a nova fama do lugar.