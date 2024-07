"Depende de nós que Yamal sinta a pressão", diz Rabiot antes do duelo França-Espanha

"Temos que fazê-lo sentir que para jogar uma final da Eurocopa, ele tem que fazer muito mais do que fez até agora", acrescentou, avaliando, apesar disso, que o jovem ponta de 16 anos já mostrou como aguentar a pressão. "Ele administra muito bem, tem grandes qualidades e joga tão bem em clubes quanto em grandes torneios", acrescentou.

A 'Roja' "é uma equipe completa, mas com pontos fortes e fracos", acrescentou Rabiot, que acredita que os adversários da Espanha "deixaram que eles jogassem muito".

O jogador de 29 anos afirmou que a Espanha "é a equipa que melhor joga no torneio", destacando "o controle no meio, a posse, jogadores nas pontas que podem causar estragos".

Rabiot também opinou sobre os baixos números ofensivos de seus companheiros Antoine Griezmann e Kylian Mbappé, que perderam diversas chances ao longo da Eurocopa.

"É verdade que eles não estão tão descansados, mas estamos aqui para ajudá-los, confiamos neles. São jogadores que podem desbloquear a situação a qualquer momento", disse.

O técnico Didier Deschamps também compareceu para falar com a mídia e elogiou o meio de campo espanhol e principalmente a figura de Rodri.

"A Espanha sempre contou com um bom meio de campo, muitas vezes com três homens. Agora Pedri está lesionado e Olmo ou outros podem substituí-lo, o que lhes permite ter um grande controle. Eles têm potencial ofensivo, mas o meio-campo também é forte, especialmente com Rodri, que é um jogador essencial", disse Deschamps.

"Não digo isso para estressá-los ou pressioná-los, mas a seleção espanhola, como um todo, é a que deixou a melhor impressão em quase todo mundo", acrescentou o treinador.

