Chefes da CIA e do Mossad viajam ao Catar na quarta-feira para negociar sobre Gaza

Os chefes dos serviços de inteligência dos Estados Unidos e de Israel planejam viajar ao Catar na quarta-feira (10) para discutir um acordo de cessar-fogo entre Hamas e Israel em Gaza, informou uma fonte conhecedora das conversas à AFP nesta segunda-feira (8).

Os diretores da CIA, William Burns, e do Mossad israelense, David Barnea, "viajarão para Doha na quarta-feira", afirmou a fonte, acrescentando que os dois vão se encontrar com o primeiro-ministro do Catar, Mohamed bin Abdulrahman Al Thani.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os mediadores internacionais - Catar, Estados Unidos e Egito - têm negociado nos bastidores há meses para alcançar um cessar-fogo em Gaza e a libertação de reféns mantidos em cativeiro pelo Hamas.