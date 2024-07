Beryl volta a ganhar força e chega à costa do Texas (EUA) como furacão

Beryl chegou à costa do Texas, perto de Matagorda, na manhã de segunda-feira, 8, com uma perigosa maré de tempestade e ventos fortes, informou o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos. O centro da tempestade atingiu a terra como um furacão de categoria 1 por volta das 4h, horário central dos Estados Unidos, cerca de 137 km a sudoeste de Houston, com ventos sustentados de 128,7 km/h e movendo-se para o norte a 19,3 km/h.

Beryl se fortaleceu e se tornou novamente um furacão no final de domingo. A tempestade havia enfraquecido após deixar um rastro de destruição mortal em partes do México e do Caribe. No sul do Texas, as partes externas da tempestade atingiram a costa com chuva e ventos intensificadores no domingo, enquanto os moradores se preparavam para a chegada da tempestade. Um aviso de furacão permanece em vigor para a costa do Texas, de Mesquite Bay ao norte até Port Bolivar, disse o órgão.

Espera-se que Beryl enfraqueça para uma tempestade tropical ainda nesta segunda-feira e para uma depressão tropical na terça-feira, informou o serviço meteorológico, prevendo uma virada para o nordeste e um aumento de velocidade na noite de segunda-feira e terça-feira. O centro da tempestade deve mover-se sobre o leste do Texas na segunda-feira e depois através do baixo vale do Mississippi até o vale do Ohio na terça e quarta-feira, informou o serviço meteorológico.