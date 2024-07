Ausência de Milei em cúpula do Mercosul foi 'uma bobagem', diz Lula

A decisão do chefe de Estado argentino, Javier Milei, de faltar à reunião do Mercosul nesta segunda-feira, 8, foi "uma bobagem", disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao término do encontro do bloco regional em Assunção, no Paraguai, que está paralisado pelo impasse envolvendo um acordo com a União Europeia.

Os presidentes dos outros dois países fundadores do bloco - o uruguaio Luis Lacalle Pou e o anfitrião, o paraguaio Santiago Peña - também lamentaram a falta de integração do Mercosul e sua tendência de ficar prejudicado por diferenças ideológicas.

Com suas palavras, o líder uruguaio se referia a Milei, o economista ultraliberal que realiza uma profunda reforma do Estado na Argentina e que faltou ao encontro depois de um troca de ofensas com Lula, a quem tachou de "corrupto" e "comunista" com o "ego inflamado".

Por sua vez, o presidente paraguaio comentou que o bloco sofria de "fadiga de integração". "Avançou muito na década de 1990, mas, nos anos 2000, [...] houve uma mudança na tendência com um viés ideológico que fez o bloco se desintegrar", disse.

Representando Milei, a chanceler argentina Diana Mondino afirmou em seu discurso: "Não temos por que estar de acordo, mas sim temos que poder ouvir opiniões diferentes. Espero que alcancemos como grupo essa maturidade".

Mais flexibilidade

Mondino criticou o "excesso de regulamentações" do bloco regional, com as quais, ao invés de se defenderem de outros mercados, os países-membros acabaram limitando suas próprias exportações.

"O Mercosul deixou de ser uma válvula de escape para se transformar em um colete que nos imobiliza", sustentou, ao defender o "fim das barreiras tarifárias", uma posição oposta ao tradicional protecionismo da Argentina.

A flexibilidade - que permitiria acordos com terceiros países sem a anuência de seus parceiros -, é uma velha reivindicação do Uruguai, que assumiu a presidência semestral do grupo prometendo impulsionar um acordo com a China.