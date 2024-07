Argentina coloca prestígio à prova na semifinal da Copa América contra o Canadá

A campeã mundial Argentina, defensora do título continental, tentará nesta terça-feira (9) avançar à final da Copa América contra o Canadá, surpresa da semifinal, numa reedição do duelo que abriu o torneio (vitória albiceleste por 2 a 0).

Naquele jogo do dia 20 de junho em Atlanta, o primeiro da seleção canadense na história do torneio, Messi não marcou, mas fez a assistência para o gol de Lautaro Martínez, artilheiro da competição (4 gols).

Mas a nova versão do confronto, que será disputado no MetLife Stadium em East Rutherford (Nova Jersey), promete ser diferente porque a Argentina não conseguiu ser tão superior quanto o esperado no decorrer da competição e o Canadá deu mostras de que não é tão frágil quanto se imaginava.