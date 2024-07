Má campanha na Copa América coloca em dúvida futuro do Brasil nas Eliminatórias

Na loteria dos pênaltis, o Brasil foi eliminado da Copa América pelo Uruguai no sábado e encerrou uma campanha que deixa mais dúvidas quanto ao futuro da equipe nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Em Las Vegas, o Brasil tinha pela frente a boa seleção uruguaia de Marcelo Bielsa, que vinha de três vitórias convincentes no Grupo C. A missão era ainda mais complicada com a ausência do atacante Vinícius Júnior, fora por suspensão.

Em um jogo pegado, cheio de interrupções (46 faltas) e com poucas chances de gol, a Seleção não consegui sair do empate em 0 a 0 mesmo com a expulsão do lateral uruguaio Nahitan Nández a 20 minutos do fim.

Na decisão por pênaltis, o goleiro Sergio Rochet defendeu a cobrança de Éder Militão, que abriu a série para o Brasil, e o chute de Douglas Luiz bateu na trave.