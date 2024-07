França: Apesar de derrota, líder de extrema direita comemora ganhos no Parlamento

O presidente do partido francês de extrema direita Reunião Nacional (RN), Jordan Bardella, reivindicou ganhos históricos para o partido neste domingo, 7, e culpou o presidente francês, Emmanuel Macron, por "empurrar a França para a incerteza e a instabilidade".

Pesquisa de boca de urna do Instituto Ipsos e do grupo Talan indica vitória da aliança de esquerda Nova Frente Popular (NFP) no segundo turno das eleições legislativas da França, realizado neste domingo, 07, com o Juntos, de Macron, em segundo lugar, e a RN, que vinha sendo apontada como favorita, apenas em terceiro.

Em discurso sombrio após o fechamento das urnas, Bardella denunciou manobras políticas que levaram a RN a ficar muito aquém das expectativas.