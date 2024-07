Esquerda celebra em Paris sua inesperada vitória eleitoral

Em seguida, a multidão começa a cantar em uníssono em italiano e a bater palmas: "Siamo tutti antifascisti" (Somos todos antifascistas).

"Pensávamos que estaríamos chateados, mas no final estamos muito felizes, então gritamos nossa alegria. Abraçamos desconhecidos", conta feliz Fabio de la Fontaine, de 21 anos.

Para surpresa de todos, a coalizão de esquerdas NFP lidera as legislativas sem maioria absoluta, de acordo com as projeções, à frente da aliança de centro-direita do presidente Emmanuel Macron e da extrema direita.