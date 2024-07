Zverev avança às oitavas de Wimbledon e 'pede' Guardiola no Bayern

O tenista alemão Alexander Zverev, número 4 do mundo, se classificou para as oitavas de final do torneio de Wimbledon ao vencer o britânico Cameron Norrie (42º) neste sábado (6).

Zverev fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-4, 6-4 e 7-6 (17/15), em duas horas e 31 minutos.

Depois da vitória, o alemão falou sobre a presença do técnico do Manchester City, Josep Guardiola, que acompanhou a partida em um dos camarotes.