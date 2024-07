Suíça ameaça 'centenário' de Southgate no comando da Inglaterra

As críticas acompanham os 'Three Lions’ desde o início do torneio e Southgate tem sido alvo de muitas delas, apesar de o treinador, que chegou ao cargo em 2016, ter conseguido sempre levar a Inglaterra pelo menos até as quartas de final em cada um dos principais torneios disputados.

Na Eurocopa de 2021, os ingleses foram vice-campeões e sua missão agora é dar um passo além.

"A nossa motivação, empenho e personalidade não podem ser colocados em dúvida. Sabemos que temos de elevar o nosso nível de jogo, mas desenvolvemos um espírito de unidade. Tenho a certeza de que alguns ainda questionarão o nosso desempenho e compreendo isso, mas temos qualidades que nos permitiram resistir e isso é algo que não deve ser subestimado", disse Southgate após a vitória nas oitavas de final.

O treinador optou na continuidade, com um bloco de titulares quase inalterado nos quatro jogos disputados. Contra os suíços, porém, terá que fazer uma mudança forçada, já que o zagueiro Marc Guehi está suspenso.

"Sinto muito por Gareth. Nos jogos deveríamos ter sido mais unidos e ter trabalhado juntos em busca de uma solução", disse o atacante Phil Foden, em tom de autocrítica nesta semana para defender o treinador de comentários negativos.

- Suíça quer fazer história -