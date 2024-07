Novo chefe da diplomacia britânica visita Alemanha em primeira viagem oficial

Ela acrescentou que a Alemanha "está trabalhando com o novo governo britânico para ver como o Reino Unido pode se aproximar” da União Europeia, publicou Baerbock na rede social X.

Lammy, de 51 anos, conversou com sua contraparte alemã Annalena Baerbock, que destacou que "o Reino Unido é uma parte indispensável da Europa".

O novo secretário de Relações Exteriores britânico, David Lammy, viajou neste sábado (6) para a Alemanha em sua primeira visita ao exterior após a vitória eleitoral trabalhista, e pediu um "reinício" das relações com os aliados europeus.

Lammy substituiu o conservador David Cameron no cargo.

"É hora de reiniciar nossa relação com nossos amigos e aliados europeus. Por isso, estou na Alemanha em minha primeira visita como secretário de Relações Exteriores", escreveu no X.

Ele indicou que os ministros discutiram temas como o aumento do apoio da Otan à Ucrânia, a situação no Oriente Médio e as mudanças climáticas.