Nova aliança de direita de Orbán reúne apoio para formar grupo no Parlamento Europeu

A nova aliança de direita do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, com a qual ele aspira a se tornar a força dominante da extrema direita no Parlamento Europeu, alcançou neste sábado (6) os apoios necessários para se constituir como grupo na Eurocâmara.

O líder ultraconservador, cujo país assumiu a presidência semestral da União Europeia na segunda-feira, anunciou em 30 de junho sua intenção de formar um novo grupo parlamentar chamado "Patriotas pela Europa", prometendo "uma nova era" que "mudará a política europeia".

Orbán fez o anúncio em Estrasburgo ao lado do Partido Liberdade (FPOe), formação austríaca de extrema direita, e do movimento centrista Aliança de Cidadãos Descontentes do ex-chefe de governo checo Andrej Babis.