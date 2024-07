Morre jogador egípcio que sofreu parada cardíaca durante partida há 4 meses

O atacante egípcio Ahmed Refaat faleceu aos 31 anos neste sábado (6), quatro meses depois de ter sofrido uma parada cardíaca durante um jogo, anunciou o Modern Future, seu clube.

Refaat teve uma parada cardíaca no dia 11 de março, em um jogo do Campeonato Egípcio contra o Al-Ittihad Alexandria. Levado com urgência ao hospital, o jogador foi reanimado e ficou internado durante um mês.

O atacante deixou o hospital com um estimulante cardíaco. Em junho, ele havia declarado em uma entrevista que seu objetivo era voltar a jogar.