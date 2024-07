Masud Pezeshkian, o presidente eleito do Irã a favor de uma maior abertura

Ele assume a presidência em meio às crescentes tensões regionais acerca da guerra de Gaza, ao conflito com o Ocidente sobre o programa nuclear iraniano e ao descontentamento interno com a situação econômica do país, afetado por sanções.

Ele também prometeu flexibilizar as restrições à internet no país e convidar minorias étnicas para o seu governo.

Recentemente, questionou o uso da força por parte da polícia na aplicação das leis sobre o uso obrigatório do véu para as mulheres, que está em vigor desde a Revolução Islâmica de 1979.

Em mensagem publicada no X à época, pediu às autoridades que "estabelecessem uma equipe de investigação" para apurar as circunstâncias de sua morte, que gerou uma onda de protestos.

Desde 2008 representa Tabriz no Parlamento iraniano, foi ministro da Saúde no governo de Mohammad Khatami e supervisionou o envio de suprimentos médicos durante o conflito entre Irã e Iraque, de 1980 a 1988.

Com o apoio do ex-ministro de Relações Exteriores do Irã Mohamad Javad Zarif, alcançou o histórico acordo nuclear de 2015 com as potências mundiais.

O presidente eleito defende a reativação do acordo que pretendia limitar a atividade nuclear de Teerã em troca de um alívio das sanções para retirar o Irã "do isolamento".

"Se conseguirmos suspender as sanções, as pessoas terão uma vida mais fácil e se continuarem, a vida das pessoas será miserável", declarou ele em uma entrevista televisiva.

Pezeshkian ficará encarregado de implementar a política delimitada pelo líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei, que exerce a autoridade máxima no país.

