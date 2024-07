Manifestantes protestam contra o turismo de massa em Barcelona

"Não tenho nada contra o turismo, mas sim contra o excesso de turismo que estamos sofrendo em Barcelona, porque isso torna a cidade insustentável", afirmou Jordi Guiu, um sociólogo de 70 anos, no início do protesto.

Sob o lema “Basta! Ponhamos limite ao turismo!”, cerca de 2.800 manifestantes - segundo a Guarda Urbana - marcharam pela movimentada zona litorânea de Barcelona e exigiram uma mudança no modelo econômico que reduza o fluxo turístico na cidade, que recebe o maior número de visitantes estrangeiros da Espanha, segundo dados municipais.

Carregando uma faixa que pedia o "decréscimo do turismo já", os manifestantes entoaram gritos como "fora, turistas, de nossos bairros" e pararam em frente a alguns hotéis, surpreendendo os visitantes.

O aumento dos preços dos imóveis - cujos aluguéis subiram 68% na última década em Barcelona, segundo a prefeitura - é uma das questões que mais preocupa esses grupos, assim como os efeitos do turismo no comércio local, no meio ambiente e nas condições de trabalho de seus 1,6 milhão de habitantes.

"Os comércios de toda a vida estão fechando para dar lugar a um modelo de negócio que não é o que o bairro precisa. As pessoas (...) não conseguem pagar os aluguéis, têm que sair", explicou Isa Miralles, uma musicista de 35 anos que mora no bairro de La Barceloneta.