Jordan Bardella, a aposta da extrema direita para governar a França

Soma-se a isso a sua estratégia nas redes sociais para atrair jovens. É uma das personalidades preferidas no TikTok, com quase 2 milhões de seguidores, e costuma postar selfies após cada comício ou deslocamento.

Nascido em 1995 no seio de uma família de origem italiana, o eurodeputado sempre destaca que cresceu em um prédio de habitações sociais de um subúrbio de Paris marcado pelo "tráfico de drogas" e por meninas "com véu" islâmico.

Diante do público, ele apresenta uma biografia diferente do clã Le Pen e parece convencer.

Em termos ideológicos, Bardella oferece uma face mais liberal na economia do que Le Pen e mais conservadora no aspecto social, mas sem abandonar sua linha contra imigração, insegurança e ecologia "punitiva".

Se conseguir as chaves de Matignon, residência do primeiro-ministro da França, ele se tornaria o mais jovem a ocupar o cargo, à frente até mesmo do atual premiê, Gabriel Attal, de 35 anos, com quem trava um duelo político.

Os rivais de Bardella, que não terminou o curso universitário de Geografia para se dedicar à carreira política, o acusam de não conhecer profundamente temas importantes e de não ter posições claras.

"Não sou como você, mudando de opinião sobre tudo (...), dizendo 'queremos sair da Europa' e depois 'no final queremos ficar'; 'queremos sair do euro', 'e no final queremos ficar'", disse Attal a Bardella no fim de maio.

A ascensão do líder de extrema direita, sobre o qual se sabe pouco de sua vida privada além de ter sido parceiro de uma sobrinha de Marine Le Pen, não tem estado livre de polêmicas.

Um reportagem da televisão pública francesa denunciou em janeiro que Bardella usou de 2015 a 2017 uma conta anônima do Twitter (rebatizado X) "RepNat du Gaito" para compartilhar mensagens racistas, algo que ele nega.

E em novembro, Bardella, que se uniu à Frente Nacional em 2012, considerou que seu fundador, Jean-Marie Le Pen, não era "antissemita", apesar de suas condenações judiciais, antes de voltar atrás devido à polêmica gerada.

burs-tjc/meb/jb/yr