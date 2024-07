Guerra entre Israel e Hamas prossegue em Gaza à espera de novas negociações

Israel manteve neste sábado (6) sua ofensiva terrestre e aérea na Faixa de Gaza, após anunciar que enviaria uma missão a Doha para continuar as negociações visando um cessar-fogo com o Hamas e a libertação dos reféns mantidos pelo grupo islamista palestino.

Por sua vez, o Exército israelense indicou ter interceptado "um alvo aéreo suspeito" e relatou a queda de "artefatos hostis" naquela localidade. Também informou ter realizado bombardeios contra "alvos terroristas do Hezbollah" no sul do Líbano.

O conflito começou em 7 de outubro, quando milicianos islamistas mataram 1.195 pessoas, em sua maioria civis, e sequestraram 251 no sul de Israel, segundo levantamento da AFP com base em dados oficiais israelenses.

Pelo menos 87 pessoas morreram nas últimas 48 horas em Gaza, segundo o ministério da Saúde do governo do Hamas. Os bombardeios israelenses atingiram tanto o norte quanto o centro e o sul do território.

"Estávamos dormindo quando, de repente, nossa casa foi atingida. Os destroços caíram em cima nós", contou Mohamad Abu Marahil após um bombardeio em Nuseirat, um campo de refugiados no centro da Faixa.

Pelo menos dez pessoas, incluindo três jornalistas locais, morreram nesta localidade, informaram os socorristas.

O gabinete de imprensa do Hamas relatou que outro jornalista morreu na Cidade de Gaza, no norte. Os combates não deram trégua no bairro de Shujaiyia, no leste da cidade, onde as tropas israelenses realizam uma operação terrestre desde 27 de junho.

O Exército israelense afirmou ter eliminado "membros terroristas do Hamas" e destruído "armas e infraestruturas" do movimento palestino, considerado uma organização terrorista por Israel, União Europeia e Estados Unidos.

Em Rafah, na fronteira com o Egito, no sul da Faixa, o Exército disse ter eliminado "células terroristas" e destruído "vários túneis" do Hamas.

