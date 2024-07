França quer manter duas pistolas de Napoleão Bonaparte no país

O Ministério da Cultura francês emitiu neste sábado (6) uma ordem proibindo a exportação de um par de pistolas que pertenceram a Napoleão I, com as quais ele tentou cometer suicídio. O leilão dos itens está marcado para domingo.

As duas armas deverão “integrar as coleções nacionais juntamente com o sabre conhecido como dos imperadores, que foi oferecido ao mesmo tempo pelo Imperador recém-deposto ao general Caulaincourt", disse o ministério na ordem.

"Este conjunto de bens representa um grande interesse para o patrimônio nacional do ponto de vista histórico e artístico, e deve ser considerado como um tesouro nacional", afirmou a Comissão Consultiva dos Tesouros Nacionais no boletim oficial, que apoia a recusa do certificado de exportação.