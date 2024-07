Djokovic perde set, mas vence australiano Popyrin e vai às oitavas de Wimbledon

O tenista sérvio Novak Djokovic, número 2 do mundo, venceu o australiano Alexei Popyrin (47º) de virada neste sábado (6) e se classificou para as oitavas de final do torneio de Wimbledon.

Djokovic fechou o jogo em 3 sets a 1, com parciais de 4-6, 6-3, 6-4 e 7-6, em três horas e cinco minutos.

Popyrin fez jogo duro e no quarto set lutou até o último suspiro, em um tie break que terminou com a vitória de Djokovic, que busca seu oitavo título em Wimbledon.