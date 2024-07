Biden segue defendendo sua candidatura, mas críticas não param

"Não acredito que o presidente possa fazer campanha de forma eficaz e vencer contra Donald Trump", disse neste sábado Angie Craig, a mais recente democrata da Câmara dos Representantes a romper com Biden.

O que antes eram rumores de dissidência dentro do Partido Democrata agora se transformaram em chamados diretos para que ele desista da candidatura por parte de cinco congressistas. Além disso, vários doadores importantes ameaçaram cortar o financiamento se Biden insistir em seguir em frente.

A candidatura de Joe Biden à reeleição presidencial nos Estados Unidos estava por um fio neste sábado (6), após seus infrutíferos esforços recentes de tentar superar o desastroso debate contra Donald Trump e silenciar as vozes que pedem que ele abandone a disputa pela Casa Branca.

O líder da minoria na Câmara, Hakeem Jeffries, agendou uma reunião virtual para este domingo com altos representantes democratas para discutir o melhor caminho a seguir. E o senador democrata Mark Warner convocou uma reunião similar no Senado.

A aparição visava virar a página de seu péssimo debate com Trump, de 78 anos, mas sua voz abatida e algumas respostas com frases incompletas ou desconexas não parecem ter ajudado.

"Ninguém está mais qualificado do que eu” para ganhar as eleições, declarou o presidente democrata, de 81 anos, numa tentativa de abafar os pedidos dentro de seu partido por sua retirada da corrida eleitoral.

Biden respondeu evasivamente às persistentes perguntas do jornalista George Stephanopoulos sobre suas habilidades cognitivas.

Quando questionado se estaria disposto a se submeter a um teste, o presidente rebateu: "Faço um teste cognitivo todos os dias (...) Não estou apenas fazendo campanha, estou liderando o mundo."

Durante 22 minutos, ele atribuiu seu mau desempenho no debate contra Trump, no qual parecia muito confuso e às vezes divagava, a uma "noite ruim" causada por um resfriado e um grande cansaço. Para ele, está "ombro a ombro" com o ex-presidente.

Os republicanos, que há anos afirmam que o presidente octogenário está senil, reagiram imediatamente. "Biden está em negação e em declínio", opinou Karoline Leavitt, porta-voz de Trump, na rede social X.