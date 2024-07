A esperança dos familiares dos reféns israelenses após a retomada das negociações

Após nove meses de espera e decepções, os familiares dos reféns israelenses mantidos em cativeiro em Gaza estão cautelosos com o anúncio de novas negociações com o movimento islamista palestino Hamas, as quais poderiam resultar na libertação de seus entes queridos. Israel e o Hamas deram a entender que retomaram as negociações indiretas para um cessar-fogo, apesar das múltiplas discordâncias persistentes entre os dois lados. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Estamos mais perto do que nunca de um acordo", declarou nesta semana o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, aos familiares dos reféns.

"Tenho muita esperança de que possamos alcançar um acordo", disse Shay Dickmann, uma estudante de medicina de 29 anos, à AFP. Sua prima, Carmel Gat, é uma das 251 reféns capturadas pelo Hamas durante o ataque ao sul de Israel em 7 de outubro, que desencadeou o conflito. Dickmann se esforça para ser otimista, apesar de suas esperanças já terem sido frustradas.

Em novembro, ela preparou um jantar em homenagem à prima, que deveria ser libertada no oitavo dia de um cessar-fogo de uma semana. A pausa nos combates, que resultou na libertação de 105 reféns em troca de 240 prisioneiros palestinos, terminou no sétimo dia. "Nosso governo precisa perceber que trazer os reféns para casa agora é o mais importante", insistiu Dickmann. Das 251 pessoas capturadas em 7 de outubro, 116 ainda estão cativas no território palestino, incluindo 42 que teriam morrido, segundo o Exército israelense. - Prioridades - O porta-voz do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu informou na sexta-feira (5) que Israel enviará uma delegação para continuar as negociações no Catar na próxima semana.

David Barnea, chefe do Mossad - os serviços de inteligência israelenses - realizou na sexta-feira uma primeira rodada de conversas em Doha. O conflito eclodiu após o ataque de 7 de outubro em Israel, quando milicianos islamistas mataram 1.195 pessoas, a maioria civis, segundo um levantamento da AFP com base em dados oficiais israelenses. Em resposta, Israel lançou uma ofensiva que já deixou 38.098 mortos, também em sua maioria civis, segundo o Ministério da Saúde do governo do Hamas em Gaza.