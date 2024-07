Wall Street fecha em alta com novos recordes de Nasdaq e S&P500

Desde o início do ano, o Nasdaq estabeleceu 24 recordes, enquanto o S&P 500 alcançou 34.

A bolsa de Nova York fechou em alta nesta sexta-feira (5), com dois novos recordes para seus índices Nasdaq e S&P 500, impulsionados por dados mistos sobre o emprego nos Estados Unidos que aumentam a probabilidade de uma redução das taxas em setembro, na opinião dos investidores.

O Departamento também revisou para baixo os números de abril e maio, resultando em 110 mil empregos a menos. Além disso, o setor privado criou apenas 136 mil novos empregos, menos do que os 160 mil anunciados pelos economistas.

O dia foi marcado pelo relatório do Departamento de Trabalho, que indicou a criação de 206 mil empregos em junho nos Estados Unidos, superando a expectativa dos economistas de 190 mil.

Os dados mostram "rachaduras no mercado de trabalho", conforme observou Peter Cardillo, da Spartan Capital.

"Do ponto de vista do Fed [Federal Reserve, banco central], o emprego não diminuiu o suficiente para justificar uma redução nas taxas este mês", opinou Bill Adams, do Comerica Bank. "Mas a tendência é clara: se a inflação confirmar sua trajetória, o Fed deverá ajustar suas taxas em setembro."

