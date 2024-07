STJD pede seis anos de suspensão a John Textor

A justiça desportiva sugeriu nesta sexta-feira (5) uma suspensão de seis anos e uma multa de cerca de R$ 2 milhões ao dono da SAF do Botafogo, o americano John Textor, pelas suas acusações de manipulação de resultados no campeonato brasileiro.

A Procuradoria da justiça desportiva deve agora decidir se abre processo contra o dono da Eagle Football Holdings, conglomerado de clubes que tem participação majoritária no Botafogo, no francês Lyon, no belga Molenbeek e minoritária no inglês Crystal Palace.

O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) publicou um relatório que descreve as denúncias de Textor como "imprestáveis" e sugere uma suspensão de 2.340 dias e multa de dois milhões de reais ao americano.