Reino Unido: Foco do novo governo será na renovação nacional, diz Keir Starmer

O líder do Partido Trabalhista, Keir Starmer, que está prestes a se tornar primeiro-ministro do Reino Unido, após a vitória nas eleições gerais da quinta-feira, 4, disse que terá como prioridade "renovar as ideias que mantêm o país unido".

"Temos que devolver a política ao serviço público", afirmou Starmer, ao comemorar a vitória nas urnas, na madrugada desta sexta-feira, 5. O trabalhista disse ainda que a frase "o país em primeiro lugar, o partido em segundo" não é só um slogan de campanha, mas um princípio orientador.

Starmer deve visitar o Rei Charles III ainda nesta sexta-feira, para obter a permissão para a formação do governo. Fonte: Associated Press.