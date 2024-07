Rede capaz de lavar 1 milhão de euros por dia na Europa é desmantelada

A investigação, liderada pelo Gabinete Nacional Antifraude francês e pela polícia espanhola, com o apoio da Europol, começou depois de as autoridades aduaneiras francesas terem descoberto mais de 500 mil euros (2,9 milhões de reais) escondidos em um veículo no sul do país, em fevereiro de 2021.

Esta rede, constituída por cidadãos chineses residentes em vários países europeus, era capaz de introduzir na Europa mais de um milhão de euros por dia em dinheiro.

"O modus operandi baseava-se na existência de inúmeros pontos de coleta de fundos procedentes, em particular, do tráfico de mercadorias falsificadas, da fraude fiscal e aduaneira e do proxenetismo. Esta coleta foi então confiada a uma rede" que organizava as "viagens dos cúmplices encarregados de transportar as quantias pela Europa", acrescenta o comunicado.

Cinco pessoas foram presas, em data não especificada, nas cidades espanholas de Madri, Valência, Alicante e Barcelona, incluindo o líder da rede, um empresário chinês.