Presidente argentino cria novo ministério para reduzir o Estado

O ultraliberal presidente argentino Javier Milei criou um novo ministério cuja missão será reduzir a estrutura e os custos do Estado, segundo o decreto publicado nesta sexta-feira (5) no Diário Oficial.

O novo Ministério da Desregulamentação e Transformação do Estado será chefiado pelo economista Federico Sturzenegger, chefe do Banco Central durante a presidência de Mauricio Macri (2015-2019).

A esse economista, que Milei definiu como "o melhor do planeta", é creditado o planejamento de grande parte do pacote de reformas econômicas contido na Lei de Bases, recém-aprovada pelo Congresso após seis meses de um árduo processo legislativo e que representou a primeira vitória do governo no Congresso.