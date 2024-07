Premiê húngaro se reúne com Putin na Rússia para falar sobre a Ucrânia, apesar de críticas da UE

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, se reuniu nesta sexta-feira (5), em Moscou, com o presidente russo, Vladimir Putin, para abordar o conflito na Ucrânia, apesar de uma onda de críticas da União Europeia, no momento em que a Hungria assume a presidência rotativa do bloco.

Orban, um político ultraconservador que mantém laços estreitos com a Rússia, assumiu a presidência rotativa semestral da UE este mês e no dia seguinte, realizou uma visita a Kiev na qual pediu ao presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, que considere um "cessar-fogo" com a Rússia.

Putin recebeu o premiê húngaro no Kremlin e no início do encontro expressou que o considera um dos representantes do bloco formado por 27 países.