Premiê eslovaco diz que teria acompanhado Orban em Moscou, se sua saúde permitisse

O político ultraconservador, que mantém um vínculo próximo com a Rússia, assumiu neste mês a presidência rotativa semestral da UE.

Orban se reuniu nesta sexta em Moscou com o presidente russo, Vladimir Putin, para discutir o conflito na Ucrânia, apesar de uma onda de críticas da União Europeia.

No dia seguinte, Orban fez uma visita a Kiev e pediu ao presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que considerasse um "cessar-fogo" com a Rússia.

"Nunca há conversas e iniciativas de paz suficientes", acrescentou.

Fico pronunciou seu discurso de pé, embora parecesse ter perdido peso e sua voz soasse mais fraca do que antes do ataque.

Tanto a Hungria quanto a Eslováquia se recusaram a fornecer ajuda militar à Ucrânia sob os governos de Orban e Fico, considerados os aliados mais próximos da Rússia na União Europeia.

Fico, de 59 anos, se recupera atualmente dos graves ferimentos que sofreu ao receber quatro tiros à queima-roupa após uma reunião do governo na cidade de Handlova, no centro do país.

O primeiro-ministro lidera uma coalizão tripartite formada pelo seu partido populista de centro Smer-SD, o partido centrista Hlas e a formação de extrema direita SNS.

