Petróleo cai diante de dados do mercado de trabalho dos EUA e possível trégua em Gaza

Os preços do petróleo recuaram nesta sexta-feira (5) em um mercado tranquilo, que, no entanto, observou o deterioro dos números de emprego nos Estados Unidos e esteve atento ao Oriente Médio, onde se discute um possível cessar-fogo em Gaza. O preço do barril de petróleo Brent do Mar do Norte para entrega em setembro caiu 1,01% e fechou a 86,54 dólares. Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI) com vencimento em agosto, recuou 0,85%, chegando a 83,16 dólares.

Os preços do petróleo inicialmente subiram após a publicação do relatório mensal do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, que indicou a criação de 206 mil empregos em junho. Este número foi ligeiramente superior aos 190 mil novos empregos esperados pelos economistas, mas inferior ao registrado em maio. Além disso, os dados de abril e maio foram revisados para baixo em um total de 111 mil, e a taxa de desemprego subiu para 4,1%, o nível mais alto desde novembro de 2021.