Papa fará dezesseis discursos e três missas durante sua viagem pela Ásia

Esta viagem, a mais longa do papa Francisco desde a sua eleição em 2013, irá levá-lo de 2 a 13 de setembro à Indonésia, Papua Nova Guiné, Timor Leste e Singapura, uma viagem que será fisicamente desafiadora para o pontífice de 87 anos.

Em Jacarta, capital da Indonésia, o maior país muçulmano do mundo, um dos destaques da sua visita será um encontro inter-religioso na mesquita Istiqlal, no dia 5 de setembro.

Na Papua Nova Guiné, país da Oceania marcado por tumultos mortais no início do ano, ele encontrará crianças em situação de rua e passará um dia em Vanimo (norte).

Como é habitual, em cada etapa o papa irá se reunir com as autoridades, o corpo diplomático e membros do clero local.