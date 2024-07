Oposição pede a militares que 'respeitem e façam respeitar' as eleições na Venezuela

O principal candidato da oposição venezuelana, Edmundo González, pediu nesta sexta-feira(5) às Forças Armadas, principal suporte do presidente Nicolás Maduro, que "respeitem e façam respeitar" o resultado das eleições de 28 de julho, às quais garante que vencerá.

"Devem ser guardiões de nossa Constituição e garantes do respeito à decisão do povo soberano", escreveu González em uma declaração pública sobre o Dia da Independência na Venezuela, celebrada neste dia 5 de julho com um desfile militar.

"O povo confia que sua instituição militar respeite e faça respeitar sua vontade soberana", acrescentou.