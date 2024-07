Novo incêndio fora de controle obriga mais evacuações na Califórnia

Quase toda a comunidade de Mariposa, no condado homônimo com pouco mais de 1.000 habitantes, recebeu ordens de evacuação nesta sexta-feira, enquanto o restante estava sob alerta vermelho.

No momento em que milhares de bombeiros combatem múltiplos focos de incêndio na Califórnia (oeste), mais de 340 hectares de vegetação haviam sido consumidos até esta sexta-feira (5) pelo incêndio French no condado de Mariposa, próximo ao Parque Nacional Yosemite.

Centenas de moradores receberam ordens de evacuação no centro da Califórnia devido ao avanço descontrolado de um novo incêndio florestal que começou quinta-feira (4), enquanto uma onda perigosa de calor castiga grande parte do território americano.

Mais ao norte, a poucos quilômetros de Sacramento, a capital do estado, os mais de 2.000 bombeiros que combatem o incêndio Thompson conseguiram controlar parcialmente as chamas, que consumiram cerca de 1.533 hectares de vegetação e florestas em Oroville.

Embora as autoridades tenham cancelado as evacuações em algumas áreas desta cidade no condado de Butte, os avisos continuam válidos para grande parte da população.

Algumas regiões registraram novos recordes de calor e as autoridades alertam que o pior ainda está por vir, com previsões acima de 40°C para os próximos dias.