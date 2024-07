Moscou afirma que destruiu 50 drones ucranianos na Rússia em zonas ocupadas

As forças russas destruíram 50 drones ucranianos nas regiões de Krasnodar e Rostov do Don, e também em Zaporizhzhia, na Ucrânia, que a Rússia afirma ter anexado, anunciou nesta sexta-feira (5) o Ministério da Defesa de Moscou.

O governador da região russa de Krasnodar, Veniamin Kondratiev, informou que uma criança morreu e cinco pessoas ficaram feridas em um bombardeio ucraniano com drones nesta área do sudoeste do país.

O ministério informou que drones foram destruídos em Krasnodar e Rostov do Don, en Rusia, assim como em Zaporizhzhia, na Ucrânia, que Moscou afirma ter anexado.