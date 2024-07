Moradores do Chade combatem com arcos e lanças grupos de sequestradores

Jovens aldeões marcham em fila com arcos e lanças por uma floresta no sudoeste do Chade até que o chefe desse comitê de vigilância criado para combater uma onda de sequestros lhes dá o sinal para se dividirem em pequenos grupos.

Durante o treinamento, alguns se escondem atrás de eucaliptos, outros se arrastam por alguns metros. A um novo sinal, todos param, sacam suas cordas de arco e miram em um alvo imaginário, que eles ordenam em um coro de vozes que liberte seus reféns e se renda.

Os vilarejos isolados da região de Mayo-Kebbi, no oeste do Chade, alegam que as autoridades do país africano pouco ou nada fazem contra as gangues de sequestradores que os capturam para pedir resgate há mais de vinte anos. É por isso que eles decidiram organizar sua própria defesa com meios precários.